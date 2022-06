Este lunes el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se refirió al camino que tomaría el Gobierno dependiendo del resultado del Plebiscito que se realizará el próximo 4 de septiembre.

Al respecto la autoridad aseguró que «hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento o un obstáculo certero en la actual Constitución«.

«No quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados, y si es que gana el Rechazo, vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos», añadió.

En conversación con 24 horas el secretario de Estado expresó que «la gente en la casa, me imagino que al momento de llegar al plebiscito y de poder votar por el Apruebo o el Rechazo, se preguntarán si es que le creen o no a quienes dicen que al momento de rechazar van a cambiar las posturas que han tenido en los últimos 30 años».

«Las personas lo van a juzgar, no tengo que ser yo, nosotros como Gobierno tenemos el deber de prescindencia, y yo no me voy a pronunciar respecto a si le creo o no a la oposición diciendo que van a votar distinto a lo que han votado en los últimos 30 años, ellos tendrán que mostrar las pruebas de que así sea«, sostuvo.

Por otro lado, al ser consultado por una eventual victoria del Rechazo, Jackson señaló que « vamos a hacer todo lo posible para que avance lo que hemos comprometido, pero objetivamente hay algunas materias en las que vamos a tener un techo constitucional que no nos va a permitir avanzar en esas cosas».

«El Presidente, lo que nos dijo es que después del plebiscito que va evidentemente a polarizar durante un tiempo a la población, nosotros tenemos que desde el día siguiente trabajar para la unidad. El Gobierno tiene el deber de ponerse en todos los escenarios», cerró.