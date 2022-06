El convencional Cristián Monckeberg (RN) consideró normal que Chile Vamos haya resuelto dar su opinión respecto al plebiscito de salida para la nueva Constitución. Sin embargo, instó a los partidos políticos a mantenerse al margen de la campaña para el 4 de septiembre.

En entrevista con «La Mañana de Agricultura», el exministro de la Segpres expresó que «yo creo que los partidos tienen que ir pronunciándose en este proceso final, y me parece correcto que lo hagan. Lo importante es que no lleven el pandero y la batuta de este proceso, si este es un proceso que va más allá de los partidos y no es un proceso de derecha o izquierda, es un proceso ciudadano, social, obviamente político, donde tiene que haber opinión de todos».

«Los partidos juegan un rol importante en esa opinión, lógicamente, pero no son los que llevan el pandero de esto«, enfatizó.

¿Los partidos tienen que pasar a un segundo plano? «No, yo espero que pasen a un tercer plano, porque si esto los transformamos en una competencia electoral propia de una elección parlamentaria o presidencial no sé si los resultados van a ser los adecuados, dependiendo de quién esté empujando una u otra opción», respondió.

«Una Constitución no es de derecha o izquierda, es de todos o intenta interpretar a varios o a muchos. A la unanimidad siempre va a ser difícil o imposible. La ciudadanía tiene que opinar respecto del texto que le van a poner sobre la mesa en unos días más«, dijo.

En esa misma línea, el expresidente de RN dijo que «si los partidos andan detrás de este buque, llevando el pandero y hablando y paseándose por todos los canales de televisión y medios de comunicación, y radio levantando una u otra opción, no le veo mucho destino a esto. Así que ojalá se tome nota de eso».