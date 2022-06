Tras cuatro jornadas, el Presidente Gabriel Boric finalizó su participación en la IX Cumbre de las Américas, la cual tuvo lugar en Los Ángeles, California.



En conferencia de prensa, el Mandatario afirmó que «mi impresión, eso lo podrán certificar ustedes con las conversaciones que tengan con quienes nos reunimos, es que nos fue bien y que a Chile se le abren muchísimas oportunidades de cara a los desafíos del mundo».



Además, agregó que «nuestro país es respetado en el mundo. El liderazgo de Chile es importante para el mundo y, como dije tanto en la Cuenta Pública como en nuestro discurso hoy día acá, el mundo necesita a Chile y que Chile necesita al mundo. Y estos encuentros multilaterales son justamente para poder profundizar en aquello».



IX Cumbre de las Américas



El viernes, el Mandatario expuso en la sesión plenaria de líderes y sostuvo una serie de bilaterales con las máximas autoridades de Argentina, Perú, Barbados y la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Además, durante la tarde del jueves, sostuvo una reunión con el Presidente de dicho país, Joe Biden.



En su discurso, el Jefe de Estado convocó a las y los mandatarios presentes a trabajar juntos para enfrentar problemáticas mundiales, afirmando que «no podemos, queridos colegas, conformarnos con clubes excluyentes de países que piensan lo mismo o parecido. Llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción; ser una sola voz desde América para el mundo».



Otro hito destacado, fue el lanzamiento de la coalición «Américas por la protección del océano», cuyo objetivo es generar espacios de coordinación entre los países de América del Pacifico, para la gestión efectiva de las áreas marinas protegidas de la región.



Respecto a esta nueva instancia, liderada y gestionada por nuestro país, el Presidente Boric mencionó que «la protección de nuestros océanos es un acto de supervivencia y, por lo tanto, debemos tomárnoslo tremendamente en serio. Los países que aún no somos desarrollados no podemos esperar a que los países desarrollados se suban más decididamente al carro de la carbono-neutralidad y del respeto y protección del medio ambiente en todo el mundo».



Encuentros con importantes empresarios



Otro de los objetivos del Mandatario, fue reunirse con importantes empresarios para transmitir certeza e invitar la inversión extranjera a nuestro país.



Para ello, participó en una mesa redonda con CEO’s de variados rubros, tales como el sector del retail, salud, alimentos, tecnología, banca, financiero, entre otros. Al día siguiente, expuso en el panel Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises en el marco de la cuarta versión del CEO Summit of the Americas.



En relación a este punto, el Presidente Boric comentó en su discurso en el pleno que «los países debiéramos ser atractivos para la inversión extranjera por nuestro respeto a la ley, por nuestro respeto a los tratados internacionales, por el capital humano que tenemos, por la educación de nuestros pueblos, por nuestra innovación en energías limpias, en energías verdes», agregando que, por el contrario, no debiese ser «por precarización laboral, no por bajas medidas de protección ambiental, no por una competencia suicida de rebajas tributarias».

