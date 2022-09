Comparte



El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se tomó un día administrativo para participar del último día de campaña del plebiscito del 4 de septiembre.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", la autoridad comunal dijo que la propuesta de la nueva Carta Magna "es una mala Constitución".

"Chile se merece una Constitución que no sea de una mitad del país, sino que una de mucho más de la mitad, que quedan todos, que no se transforme en una Constitución odiosa, fundada en el prejuicio, en la idea de los grupos más extremistas, en donde se termina dándole derechos a los animales, que eventualmente uno podría estar hasta de acuerdo, pero que no se le da derechos a la víctima en un proceso penal", dijo.

Carter criticó el rol que ha jugado el Ejecutivo, que, según dijo, "el gobierno esta técnicamente paralizado" por la campaña.

Señaló que "nunca se había visto a este nivel y han perdido completamente el pudor. Desde el Presidente que, a pesar de las advertencias de la Contraloría, insiste en intervenir en la campaña".

Agregó que "dice ‘yo soy el Presidente de todos los chilenos, pero los del Rechazo son personas que están en contra de la modernidad, es la Constitución de los cuatro generales'"

Y añadió que "todo le sirve, todo vale. Yo estoy seguro que si hoy día el diablo sale a pronunciarse a favor del Apruebo, Boric va encontrar una palabra amable respecto del infierno. Están desesperados por ganar esta elección, van a echar todo arriba del camión y lo único que se le está quedando abajo del camión es la dignidad del cargo presidencial"

"Si ganamos el domingo con el Rechazo yo soy partidario de no enrostrárselo a la cara al gobierno, nosotros necesitamos un gobierno que esté estable. A diferencia de lo que es el Presidente Boric en el gobierno anterior, donde jugaron siempre a buscar la mayor inestabilidad del Presidente Piñera y le hicieron la vida imposible", finalizó Carter.