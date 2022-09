Comparte

Un tenso momento se vivió en el capítulo de este jueves del programa "Sin Filtro", en el que estaban invitadas Carolina Tohá y Katherine Martorell.

Mientras que la exalcaldesa hablaba sobre las reformas comprometidas por el oficialismo a la nueva Constitución, indicó que la derecha no había hecho lo mismo. Fue en ese momento que la exsubsecretaria de Prevención del Delito la interrumpió para decirle que eso no era así.

Tohá no dejó esto y le dije en seco: "Disculpa, escucha, se calla y escucha".

Martorell respondió molesta. "No, no, así, no, conmigo no, ‘se calla y escucha’ no. Me lo dice conversando tranquilamente, pero aquí no me levanta ni la manito ni me dice ‘se calla y escucha’. A mí no", respondió.

Revisa el momento: