El Presidente Gabriel Boric aseguró que este cambio de gabinete fue uno de los momentos más complejos de su carrera política.

"Quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario", dijo tras anunciar las modificaciones.

Añadió que "es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difícil políticamente que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante en conjunto, por los chilenos y chilenas, y por Chile".

Sobre la motivación para este cambio, dijo que "necesitamos una nueva coordinación del gobierno. Quiero también que, en conjunto, fortalezcamos la coalición que nos respalda y, por sobre todo, enfrentar las urgencias ciudadanas".

En ese sentido, enfatizó que"este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también, como es evidente, el comité político que es la conducción de nuestro gobierno y cambia con la integración de Ana Lya Uriarte, con Carolina Tohá para darle mayor cohesión a nuestro gobierno. También he decidido desde antes de estas vertiginosas horas (para que no caigamos en especulaciones) invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad de lograr grandes acuerdos".

Junto con destacar las materias de seguridad, vivienda y salud como urgencias ciudadanas, dijo que eso no significa "dejar de lado las reformas estructurales con las cuales nos comprometimos ante el pueblo de Chile, porque este gabinete hace suyo el mandato del cambio de transformación por el cual llegamos a La Moneda. Y en eso, ni un paso atrás".

Además, señaló que "se agotó de solo la esperanza en el cual éramos novedad, ahora desde este nuevo punto de partida que nos ofrece este momento histórico nos toca trabajar para recuperar en las instituciones, más que en el gobierno, y como sociedad la confianza en nosotros, en el gobierno y en cada uno de nosotros".

Por último, el Presidente expresó que "confío en este equipo que me acompaña para liderar el reencuentro que tenemos que ejercer en Chile con el proceso constituyente que seguirá su curso y con atender a las demandas de la ciudadanía que clama por más presencia, por más respeto, por más justicia y por más igualdad".