Este lunes el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconoció haber cometido un error al revelar una conversación con el Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, según Teillier, el Mandatario estaría abierto a "compensar al PC" tras la fallida designación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

Tras esto la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó al líder del PC, asegurando que "no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y no entiendo cómo pudo suceder algo así".

"Yo le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso si así lo considerara el Presidente", señaló Teillier.

"Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho y si lo ha dicho así la ministra del Interior, estoy de acuerdo con ella", agregó.