Comparte

Este lunes la cadena estadounidense CNN International emitió una entrevista del Presidente Gabriel Boric, la cual fue grabada el pasado viernes mientras el Mandatario estaba en Nueva York por la Asamblea de Naciones Unidas.

En conversación con la periodista Christiane Amanpour, el Presidente Boric se refirió al triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida del pasado 4 de septiembre, afirmando que "no puedes ir más rápido que tu gente", sino que "tenemos que ir un poco más lento".

"Necesitamos resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos", sostuvo.

Respecto al contexto actual de Chile, el Mandatario dijo que "creo que hay dos crisis en paralelo, el Covid y la crisis económica a partir de eso, pero también la voluntad de la gente de más justicia y equidad que no han podido ser proporcionadas por el libre mercado y desde la derecha, al menos en América Latina, que piensan o tienden a pensar que solo si a las grandes empresas les va bien nos irá bien a todos y la gente está cansada del statu quo".

Otro de los temas que se le consultó fue sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece el jefe de Estado chileno. "Cuando tienes una herida, un hueso roto, se nota, tienes que hacer un tratamiento para repararlo, y cuando tienes problemas con la salud mental, muchas veces se esconde por cómo puedes ser tratado".

"Más que nada, creo que la primera barrera que hay que superar para poder afrontar seriamente estos problemas de salud mental, es hacer que paren de ser un estigma", afirmó.

Asimismo, reiteró que "tengo un Trastorno Obsesivo Compulsivo que está completamente bajo control. Gracias a Dios he podido tener un tratamiento; y no me hace incapaz de llevar a cabo mis responsabilidades como representante, como Presidente de la República".