Este viernes el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se refirió en La Mañana de Agricultura a la continuidad del proceso Constituyente en el Congreso con las discusiones entre los distintos partidos políticos.

"Yo no solo estoy conforme, sino que estoy optimista. Creo que hay una posición al acuerdo que es muy buena, no es lo habitual, acá hemos tenido un muy buen diálogo entre oficialismo y oposición. No hemos completado todavía el trabajo porque queremos presentar un buen proyecto que sea consensuado y validado por el conjunto de las fuerzas políticas", declaró el parlamentario.

En ese sentido Hirsch detalló que "lo que sentimos todos y todas, derecha, izquierda, oposición y Gobierno, es que hay un mandato ciudadano que ha dicho ‘necesitamos en Chile una nueva Constitución, la Constitución del 80 está muerta de un punto de vista de su validez social'".

"Hemos definido ya muchos puntos en los que estamos de acuerdo, la paridad que llegó para quedarse, no podemos volver atrás; la participación de los pueblos originarios, en unos porcentajes que estamos conversando; que estén los Independientes en lista con los partidos políticos; que haya un marco que fije unos criterios básicos para la Convención, un panel de expertos que pueda contribuir, pero que on sea vinculante", señaló.

"En esos puntos tenemos todavía diferencias y no hay ningún problema en transparentarlas, hay diferencias en cuanto a esos expertos, ¿Quién los elige?, ¿Quién es un experto?, nosotros creemos que no tienen que ser solo constitucionalistas o académicos, ahí tenemos coincidencias, tienen que ser gente de distintas materias", explicó.

"Hemos decidido hacer todas las reuniones de trabajo que sean necesarias y justamente para apurar el tranco, a la reunión conjunta que hemos estado realizando, agregamos una hoy día, con un par de representantes por sector, para trabajar en base a los puntos que revisamos ayer", remarcó el diputado.

Por otro lado el legislador detalló que "si queremos hacer el plebiscito en abril del próximo año, para tener completado el proceso a su vez el próximo año, eso implica que en las próximas semanas tenemos que comenzar a fraguar el acuerdo para llevarlo a reforma Constitucional en el Congreso".