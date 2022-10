Comparte

El Presidente Gabriel Boric no descarta que la exministra del Interior Izkia Siches vuelva a ayudar al Gobierno, luego de su salida del gabinete.

Esto lo dijo en el marco del foro "Reto social de América Latina", organizado por el diario El País de España.

En la instancia, el Mandatario dijo que la salida de la doctora fue "muy doloroso porque siempre se forman complicidades".

En ese sentido, descartó que sea un error integrar a cercanos a su administración señalando que "en absoluto fue un error. Estoy muy orgulloso. Estaba hablando recién con nuestra exministra Izkia Siches. Estoy muy orgulloso de haberla considerado".

"Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete", apuntó.

Agregó que "Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete".