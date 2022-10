Comparte

El exministro de Defensa Jaime Ravinet tiene una pésima opinión sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"Yo creo que en el gobierno se da una mezcla rara de un ideologismo de ultraizquierda con una inexperiencia y falta de preparación muy grande, y eso muestra el desastre que han sido estos seis meses de gobierno del Presidente Boric", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

Una visión crítica que tiene es sobre la gestión en cuanto a seguridad. "El gran drama es que si ellos han estado tirando piedras y bombas molotov, es como poner al ratón a cuidar el queso. Yo creo que no tienen ni voluntad", dijo.

"Al tener temores, Carabineros no se siente respaldado y tampoco puede actuar. Piense usted que el carabinero que pega un palo o golpea a alguien pierde la carrera y se va preso. Pretenderá que Carabineros distribuya dulces, caramelos, flores", criticó.

"Soy muy escéptico de que este gobierno pueda controlar la violencia y la seguridad, más aún cuando están contratando a exconvencionales, esos payasos que estuvieron un año tratando de refundar Chile, y ahora están en el Ministerio del Interior en cargos importantes", dijo el exDC.

Ravinet también fue alcalde de Santiago entre los años 1990 y 2000. En su calidad de exautoridad comunal, analizó la violencia que sucede en los colegios de la comuna.

"Yo creo que uno de los grandes problemas que hay hoy día es que los directores de esos colegios no tienen pantalones, o en el caso de mujeres, no tienen la fuerza ni la voluntad para expulsar a los alumnos que generan esos hechos de violencia. Yo los expulsaría sin remedio", planteó.

"En esta cosa no se puede ser condescendiente y yo creo que el tema es complejo, creo que hay que dotar a Carabineros de fuerza y capacidad para que actué, y no distribuya flores y mire el techo. Eso requiere respaldo claro del Gobierno, que no lo tienen; y segundo, creo que los rectores debieran asumir, sino cambiarlos", agregó.

Frente a esto, el abogado llamó a actuar "como antes", "con un escudo y una luma, y procedan a detener a los estudiantes revoltoso y que haya enfrentamiento físico que había antes por parte de Carabineros, que usted ve en Francia, Alemania, Estados Unidos. En todas partes las fuerzas policiales más que andar disparando se enfrentan cuerpo a cuerpo y detienen a quienes estén causando estos desórdenes".