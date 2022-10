Comparte

El diputado de la UDI Juan Antonio Coloma afirmó en "La Mañana de Agricultura" que si el director de Metro Nicolás Valenzuela no sale de su cargo, parlamentarios de su sector votarán en contra del presupuesto de Transportes.

"Lo que nos parece indignante es que hoy día, a través de la Ley de Presupuesto, vengan a pedir aumento presupuestario y estos aumentos presupuestarios queden a cargo de aquellos que hasta hace poco años o meses atrás llamaban a la evasión", dijo, haciendo referencia a publicaciones en redes sociales de Valenzuela durante el estallido social.

"Cuando uno es Gobierno lo mínimo que tiene que hacer es tener personas que de verdad defiendan a las instituciones, a las empresas del Estado a las que representan. Cuando estamos frente a un director del Metro que llamaba a la evasión lo que está ocurriendo es que estamos frente a un director del Metro que no entendía la relevancia que era defender los recursos de todos los chilenos para dar un buen servicio", agregó.

"Pretender que lo que uno dijo hace dos años atrás no importa me parece un profundo error. Cuando estamos frente a alguien que llamó a evadir el Metro, que hoy día queda cargo, entre potras cosas, administrar las platas que todos los chilenos le estamos dado y en exceso por la evasión me parece un absoluto contrasentido", dijo.

En este contexto, Coloma dijo que "para nosotros es fundamental que el Gobierno comience a dar señales". Y por ello, "si el Gobierno no rectifica y echa pie atrás a este nombramiento, se van a rechazar parte importante de las partidas del Transantiago".