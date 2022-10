Comparte

Este viernes el ex candidato presidencial, José Antonio Kast se refirió a los mensajes publicados en Twitter por ministros del actual Gobierno en contra de Carabineros de Chile.

En ese sentido la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha generado polémica tras salir a la luz un tweet publicado el 15 de noviembre de 2019, el cual critica a Carabineros.

"No basta con la presentación de querellas caso a caso, así solo caerán los pacos rasos y no quienes comandan esta demencia. Además de los responsables políticos de Carabineros, sus generales tienen que pagar alguna vez y esa institución acabarse, fundirse, era. No tiene vuelta", decía la publicación que ya fue borrada por la autoridad.

En ese sentido, Kast contestó al mensaje en la misma red social, criticando a la autoridad y declarando que "este Gobierno odia a Carabineros y no lo esconde. Los ataques y asesinatos de Carabineros son la consecuencia de lideres políticos que durante años los persiguieron y denostaron".

De la misma manera el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, habría publicado una serie de mensajes manifestando su repudio a la institución.

"Habiendo tanto paco dispuesto a golpear, denigrar y humillar a los estudiantes, no le veo tanto sentido al mechoneo", escribió el 19 de marzo de 2013.

Posteriormente, el 3 de octubre del 2020, publicó: "Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes paguen alguna vez por todo el daño causado".

Finalmente, en una última publicación realizada el 5 de febrero del 2021, la autoridad escribió: "Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles".

