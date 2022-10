Comparte

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la polémica que se ha generado en torno a los tuits borrados de sus pares, quienes realizaron críticas a Carabineros previo a ejercer su cargo en La Moneda.

Bajo esa línea, y en conversación con CHV Noticias AM, el titular de la cartera aseguró que "los contextos, es importante tenerlos en consideración cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo".

"Yo me imagino que las personas que están en la casa han dicho muchas veces cosas en las que, miradas en retrospectiva dicen, ‘quizás no debí haber dicho eso’ o quizás si lo dije, tenía un contexto, pero hoy ya no pienso lo mismo", añadió Jackson.

En esa línea, el ministro destacó que "es nuestro historial, tampoco vamos a renegar de nuestro pasado, lo importante es qué estamos haciendo en el presente y qué vamos hacer hacia el futuro, para, en nuestro caso que nos toca estar desde servicio público desde el Gobierno, para que las personas estén mejor".

"Tratar por cosas que se dicen, ni siquiera por cosas que se hacen, de inhabilitar el actuar democrático de un Gobierno, a mí me parece que es buscar a veces de forma media rebuscada el cómo invalidar el actuar del Gobierno", sentenció.