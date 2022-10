Comparte

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), se refirió a los hechos delictuales registrados en el país. La autoridad comunal emplazó al Presidente Boric a dos días de un nuevo 18 de octubre.

Recordemos que el día viernes, en entrevista con Radio Sol de Antofagasta, el Mandatario aseguró: "Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar".

"Ni siquiera es crítica. Al revés, es una apuesta de confianza a lo que ha dicho el Presidente. Si él está convencido de que quiere atacar la delincuencia como perro, lo que debiera hacer mañana lunes es ponerle suma urgencia al proyecto, por ejemplo, para combatir el crimen organizado", manifestó el edil en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

"Chile no puede estar arrodillado frente a la violencia. No solo necesitamos ser perros con la delincuencia como dijo el Presidente. Necesitamos que el perro tenga dientes y que, cuando muerda, no salgamos a pegarle", agregó Codina.