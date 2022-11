Comparte

Luego de ser electo como nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, aseverando que llegan a la testera para "dignificar la política" y agradeció los votos de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido de la Gente (PDG).

Tras ser electo como el nuevo presidente de la Cámara Baja, Mirosevic agradeció "el gesto de confianza" de quienes votaron por él y sobre los que no lo apoyaron en la elección, sostuvo que "tendrán que discutir y examinar con su propia conciencia por qué no lo hicieron".

"Estamos contentos porque aquí no solo votó por nosotros, en unidad, las fuerzas del oficialismo, de la alianza de Gobierno, sino que también fue más allá. Y quiero agradecer en particular los votos de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente que apoyaron no solo a esta presidencia, sino que a la testera en general", manifestó el nuevo titular de la testera de la Cámara.

Junto a esto, entregó su "solidaridad" a la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, "enviarle un abrazo de fuerza y también de paciencia en este momento".

Asimismo, indicó que "necesitamos un diálogo transversal y hay ciertos aspectos donde no vamos a tener acuerdos, nosotros no vamos a defender las AFP, habrá otros que quieran defenderlos, es legítimo, tenemos distintas opiniones".

"Pero respecto a un acuerdo nacional por seguridad, por ejemplo, necesitamos un acuerdo de izquierda y derecha por la seguridad y el combate contra el crimen organizado y eso creo que requiere un diálogo con la oposición (…) pero en otros temas no habrá acuerdo, así de simple".

"Necesitamos que la oposición, más que solo criticar al Gobierno, también tenga una disposición de poner al país primero. Creo que no estamos pidiendo mucho y de mi parte no escucharán descalificaciones, escucharán buena fe".

"Nosotros queremos dignificar la política, nosotros no venimos aquí por un gusto personal", cerró el diputado Mirosevic.