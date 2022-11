Comparte

Este martes el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió en La Mañana de Agricultura se refirió a la designación de José Morales para convertirse en el próximo Fiscal Nacional.

"Fue una situación bastante expuesta, hubo mucho trascendido, mucho reportaje, mucha indagatoria. Yo lo entiendo porque es un cargo expuesto, ser Fiscal Nacional es una condición que requiere mucha expertis, mucho manejo, una capacidad de articular una estructura enorme en el país", partió diciendo.

"En el Gobierno había quizá una idea de haber preferido una quina un poco más diversificada, más alternativa, como no ocurrió se buscaron por distintos lados las alternativas y finalmente para no rebotar en el Senado, que son dos tercios es una cantidad importante para obtener un acuerdo, yo diría que se escogió a Morales, teniendo muchos méritos", agregó.

"En la historia o el currículum de cada candidato pueden haber cosas que a uno no le gusten, yo no creo que haya una situación contradictoria o que impida que Morales sea un nombre, la selección del Presidente es la que hizo. Lo que no podría pasar es que por falta de votos del oficialismo pierda Morales, eso no debiera ocurrir", remarcó.

"En el caso nuestro, nosotros los socialistas vamos a apoyar el nombre de José Morales, aunque internamente no todos los socialistas teníamos al mismo candidato. No puedo entrar en ese detalle, pero ya la decisión la tomó la primera autoridad de la nación", sostuvo Castro.

En ese sentido el senador declaró que "lo que me parecería muy extraño y contraproducente es que no hubiera votos de la izquierda hacia Morales y poner en riesgo la candidatura que eligió el Presidente de la República".

"Necesariamente de los 50 senadores se requieren 33, eso significa tener un alto quórum. En ese plano yo le pido a mis colegas senadores del oficialismo, que hoy día no somos la mayoría, somos un poquito menos de la mitad. Ante una decisión tan relevante, en un mundo tan distinto, donde la expectativa es enorme sobre el Ministerio Público, en una decisión difícil para el Gobierno, no podemos desconocer la opinión del Gobierno ni del Presidente", sentenció.

"Les pido a los senadores que estemos a la altura de esta situación, que no sea por votos nuestros que esté en el límite, o sin los votos José Morales, que es el candidato del Presidente Boric", cerró.