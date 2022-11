Comparte

Este viernes la presidenta del Partido Socialista, Paula Vodanovic, se refirió en La Mañana de Agricultura a las distintas posturas que existen en los partidos a la hora de establecer las bases que entre los partidos por las definiciones que guiarán el proceso constitucional.

"Eso ha ido tomando como un camino bastante enredado en los últimos días, porque hay muchas opiniones, muchas voces, pero respecto al PS nosotros tenemos el mandato por nuestros comités centrales de tener un órgano 100% electo", partió diciendo.

"Se debe privilegiar tener una nueva Constitución, pero el órgano que la redacte tiene que respetar los principios de participación ciudadana, de ser electo. Entonces cuando dicen que hay ‘distintas voces’ dentro del partido, es cierto, pero hay un mandato que tenemos que obedecer como representantes del partido", declaró Vodanovic.

"Hay distintos momentos en general, pero las constituciones en general nacen en procesos de crisis institucional, que fue lo que ocurrió en el 18 de octubre, hoy día no estamos en una contingencia de ese tipo, pero si debemos tomar aquel 78% de la población que se pronunció por tener una nueva Constitución, que en el fondo rechaza la Constitución vigente", destacó.

"Nos tenemos que hace cargo de eso sin esperar a tener una nueva crisis política, tenemos que luchar por tener una nueva Constitución pero también que quien la redacte tenga una legitimidad suficiente, porque no podemos caer en que la redacción no sea legitimada por la ciudadanía, que no tome esta Constitución como propia y que la rechace por segunda vez", advirtió.

"Esto de que dicen de que la gente ya no está preocupada de la nueva constitución, yo no lo creo. Puede que no sea una aspiración de la mayoría, pero si es una obligación para la política en Chile tomar esto y no esperar una nueva crisis institucional como la del 2019, Chile no resiste un nuevo estallido social", sentenció.

"Aquí hay principios que son intransables, no hay ningún mecanismo que sea intransable y no hay ninguna idea que sea desechada a priori, pero si hay principios intransables. Yo no me dedico a censurar la opinión de nadie y menos la de los parlamentarios. Pueden tener opiniones, pero la voz y la posición oficial del PS lo adoptan sus organismos regulares", cerró.