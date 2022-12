Comparte

Tres diputados militantes del Partido de la Gente (PDG) renunciaron a la colectividad este martes, luego de que la colectividad se restara del acuerdo por un nuevo proceso constitucional.

Se trata de los diputados Yovana Ahumada, Víctor Pérez y Roberto Arroyo, quienes desde hoy serán independientes, pero continuarán en la bancada.

Ahumada argumentó su salida diciendo que "viví yo un agravio bastante fuerte, un maltrato muy importante. Me vi muy denostada y maltratada por un compañero. Lamentablemente, nadie de nuestro partido y menos del tribunal de nuestro partido fue capaz de tomar una decisión". Esto, refiriéndose a su colega Gaspar Rivas.

Por su parte, Arroyo dijo que "hemos visto cómo el partido se fue hacia un lado". "Estoy dispuesto a volver el día que el partido se limpie y tengamos directivos verdaderos que trabajen por la gente y no por un sueldo", agregó.

Pérez señaló que "nos encontramos hoy tristemente sin el respaldo de una directiva nacional, la cual no solamente no nos respalda a nosotros como diputados. No nos respaldó a Yovana y a mí después de ser insultados groseramente por un vulgar diputado de este partido".

Añadió que la "directiva nacional abandonara las conversaciones en el proceso constituyente también es parte muy importante" del abandono de los tres diputados al PDG.

"Ellos se excusaron y dijeron ayer en un live ‘es que nadie nos invitó, es que nadie nos dijo’. Y yo pregunto acaso, ¿el partido más grande de Chile hasta el mes pasado tenía que ser preguntado, tenía que ser invitado para participar de uno de los procesos más importantes de los últimos 40 años? Yo creo que no", dijo.