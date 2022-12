Comparte

"Yo espero que estén los votos", dijo este a "La Mañana de Agricultura" el senador José Miguel Insulza (PS) sobre la ratificación de Marta Herrera como fiscal nacional que deberá decidir la Cámara Alta durante esta jornada.

"A mí me preocupa que no pase lo que pase la vez anterior, fundamentalmente por el oficialismo. Lo que ustedes llaman el oficialismo, pero los votos que faltaron en el caso del señor morales fueron votos de los que apoyan el gobierno (los que faltaron). Ahora veremos qué pasa con la derecha", dijo, recordando el rechazó de José Morales para el cargo.

Sobre la posibilidad de que no estén los 33 que necesita Herrera para liderar el Ministerio Público y que culpen a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, Insulza dijo que "yo creo que ella ha hecho todo lo posible, y espero que no se lo cobren, porque este es un tema fundamentalmente de senadores no de la ministra".

"Ha hecho todas las gestiones, ha hecho todo lo que hay que hacer, ha hablado con todos los que hay que hablar numerosas veces, por lo tanto , no creo que sea un problema de la ministra. Es problema de algunos senadores que quieren imponer su voluntad y creo que eso es un error, porque aquí el que define es el Presidente, el que aprueba es el Senado. No el Senado el que designa", agregó.