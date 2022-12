Comparte

El diputado UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a un supuesto interés inmobiliario en construir en la zona del incendio que afectó a cientos de familias en Viña del Mar, la cual tildó de "conspiranoica" y llamó a las autoridades a ayudar a las personas damnificadas.

"Esta es una idea del alma afiebrada, ideológica radical de izquierda. Si el Gobernador (Mundaca) tiene antecedentes de esto, está obligado a poner esos antecedentes a la justicia", dijo el parlamentario gremialista.

Además , sostuvo -en conversación con Emol TV– que "para que esta teoría rara fuera cierta, uno tendría que pensar que hay sola una inmobiliaria en Chile que sabe que de tener que construir algo le va a tocar a ellos".

En ese sentido, el legislador indicó que "en nuestro país hay cientos de inmobiliarias. Entonces, habría que predecir el futuro para que una inmobiliaria queme intencionalmente y después se haga cargo. Es una teoría conspiranoica un poco absurda por parte de las autoridades".

"No tiene la capacidad de enfrentar las emergencias"

Asimismo, reconoció que le tiene "terror" al Gobierno en materia de gestión y apuntó que "no tiene la capacidad de enfrentar las emergencias como lo tuvo el expresidente Piñera. Y esta es una primera prueba para ver si son capaces de tener gestión, por lo que pido a no perder el tiempo con teorías de conspiración y que no se entretengan con cosas que no tienen sentido".

Por último, Ramírez resaltó las cosas que tenía el Gobierno de Piñera en materias de emergencia: "Cuando hubo un incendio, un terremoto o en la misma pandemia, siempre fue capaz de sacar adelante con mucho talento y eficiencia, las urgencias de las cuales había que hacerse cargo".