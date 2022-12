Comparte

Diversas críticas ha generado la decisión del Presidente Gabriel Boric de indultar a 12 personas condenadas en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019 y al otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas, esto luego que los Ministerios del Interior y Justicia levantaran un catastro de los casos que cumplirían con los requisitos legales.

Uno de los que alzó la voz para criticar la moción del Mandatario fue el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, quien sostuvo que la medida “no era necesaria, justa, ni una prioridad”, y que condicionó los avances en la mesa de seguridad que se está trabajando con el Ministerio del Interior.

“A pocos días de llegar al acuerdo legislativo en materia de seguridad el Presidente de la República ha decidido indultar a detenidos del estallido social que destruyeron las comunas capitales, que quemaron las estaciones de Metro y que le hicieron la vida imposible a quienes vivían en esos sectores de la ciudad", indicó.

Asimismo, el legislador se preguntó: "¿Era prioritario indultarlos?, ¿es una buena señal indultar?, ¿qué le dirían los carabineros que tuvieron que dar la vida evitando esas situaciones?, ¿qué dirían los carabineros que hoy día están presos por supuestamente haber detenido de la forma incorrecta a alguno de esos antisociales?".

En ese sentido, el también jefe de la bancada gremialista agregó que “las señales son importantes y evidentemente con estos indultos la mesa de seguridad en la que estábamos trabajando con la ministra del Interior, Carolina Tohá, queda en suspenso desde este momento. Presidente, esos indultos no eran necesarios, no son justos y no son prioridad en estos momentos tan complicados que vivimos como país”.

Quienes accederán a los indultos son los internos Juan Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Luis Castillo Opazo (37 años), Sebastián Montenegro Coo (25 años), Claudio Romero Domínguez (21 años) y Brandon Rojas Cornejo (22 años).

A la lista también se suma el exfrentista Mateluna (48 años), condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de participar en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, ocurrido en junio de 2013.

Cabe destacar que este beneficio corresponde a una facultad presidencial, y si bien significa la extinción de la responsabilidad penal -a través del perdón o la reducción de la pena-, no implica la impunidad del hecho, pues se mantiene la calidad de condenado.