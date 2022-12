Comparte

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, comentó el indulto presentado por Gabriel Boric a 13 personas. Y pese a no compartirlo en absoluto, seguirá en la mesa por el acuerdo de seguridad.

"No estoy de acuerdo con el indulto que está entregando el Presidente a los presos del estallido. No es el momento ni la oportunidad, menos cuando estamos trabajando en una mesa de seguridad", partió diciendo.

En ese sentido, aclaró que "para mí, la señal es gravísima, porque estamos diciendo a los violentos que no se preocupen, porque el Estado de Chile mañana los va a perdonar".

Sin embargo, el legislador recalcó que "yo no me voy a retirar de la mesa de seguridad porque ese es un compromiso país que no puede estar condicionado para nada".

Por último, el senador Ossandón pidió que se revisen los casos de carabineros y militares involucrados durante el estallido social, abogando a que “la ley pareja no es dura".