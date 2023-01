Comparte

La senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepulveda, desmintió esta jornada los dichos del senador de la UDI, Iván Moreira, quien buscó apurar la votación de Fiscal Nacional porque su hijo se iba a casar.

Recordar que la situación aconteció en la sesión de la Cámara, previo a la aprobación de Ángel Valencia como nuevo Fiscal Nacional, en que el parlamentario solicitó apurarla por motivos familiares.

En diálogo con Biobío, la senadora Sepulveda indicó que Moreira mintió debido a las ansias por querer votar.

“Él quería abrir la votación antes, para ver si se reunían o no los votos para el fiscal", expresó la congresista.

Cabe señalar que tras no contar con la unanimidad, el legislador de oposición se molestó con su colega y le dijo: "Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas algún favor te voy a decir que no".

Y tras la molestia de Moreira, Sepúlveda relató que el senador mintió en su alocución, en donde incluso aseguró que los hijos de él lo retaron.