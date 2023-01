Comparte

Un fuerte encontrón político se produjo este martes en la comisión de Constitución, luego que por 9 votos contra 1 se rechazara la censura presentada contra la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC).

De este modo, solo el Partido Republicano votó contra la militante comunista, lo que causó molestia en Gonzalo de la Carrera y acusó a Diego Schalper (RN) se votar junto a la izquierda, además de "amenazarlo" con ganarle el Distrito 11 en las próximas elecciones.

La polémica no terminó en el los videos que rápidamente fueron viralizados, sino que también continuó en Twitter, esta vez con la participación del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

"La izquierda, apoyada por Diputados de Chilevamos, rechazó la moción de censura en contra de la Diputada del Partido Comunista Karol Cariola a cargo de la Comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición", escribió el excandidato presidencial.

Y Schalper le respondió: "Señor Kast: la política para no terminar como Brasil tiene que ser seria y no con montajes infundados, como esta censura. Contribuya a la estabilidad, el diálogo y el respeto, cosas claves para el futuro de Chile. Ser oposición no es sinónimo de degradación de las personas".