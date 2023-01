Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, emitió una tajante opinión sobre el Presidente Gabriel Boric: no sabe mandar.

En el programa EnFoco, del laboratorio de políticas públicas Pivotes, se refirió al quiebre de de la mesa de seguridad con el oficialismo, luego de la polémica con los indultos.

En ese sentido, dijo que “va a pasar algún tiempo, espero que no sea demasiado largo, antes de que todos puedan sentarse en la misma mesa, lo que muestra lo grave que fue la movida del Presidente Boric de indultar a estas personas”.

Agregó que “un Presidente tiene que saber armar equipos, tiene que saber mandar equipos, tiene que saber en quién puede delegar y en quién no y tiene que tener gente que tenga algo de experiencia. Yo creo que ninguna de esas cosas está sucediendo".

"El Presidente no sabe formar equipos, no sabe mandar, no sabe yo creo lo que él mismo quiere, porque unas veces se va para un lado y otras veces se va para otro lado, no sabe en quién delegar", sentenció.