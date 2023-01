Comparte

Este domingo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mathei, se refirió a la polémica que ha surgido en el Gobierno tras los 13 indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric.

En declaraciones a Mesa Central, la jefa comunal criticó la medida del Ejecutivo, asegurando que “el Gobierno ha decidido hablarle a su grupo más duro, el que apoyó a Boric en la primera vuelta, y en ese sentido creo que se están refugiando en ese grupo (…) esta fue una decisión política del Presidente. de atrincherarse con su grupo más extremo a costa de su credibilidad ante sus socios de la otra coalición que está en el Gobierno”.

"Yo obviamente retrocedería en la medida que lo que yo haya querido es hacer bien las cosas, pero si lo que quería desde un principio era más bien dejar libres a personas por motivos ideológicos, porque cree que hicieron un trabajo valioso en la primera línea, si cree que es importante para sus socios más duros, entonces obviamente no va a retroceder”, añadió.

Por otro lado, al referirse a la posibilidad de que surja una acusación constitucional en contra del Presidente, la alcaldesa sostuvo que “lo que él dijo, fue básicamente cuestionar completamente el trabajo e entrometerse en el trabajo de otro poder, el Poder Judicial, yendo esencialmente en contra de lo que significa la separación de poderes en democracia, es lo más grave que he escuchado”.

“Me parece que ir de acusación constitucional en acusación, finalmente lo que hacemos es dinamitar la democracia nuevamente. No podemos caer en lo que estamos viendo en otros países cercanos, en que los presidentes duran un año, así ningún país progresa y no logramos ningún tipo de unidad”.

"El Presidente Boric está haciendo las cosas muy difíciles, porque por un lado por cuidar la democracia no se le acusa a él, por otra parte él no la está cuidando. No está cuidando la democracia. Con esas declaraciones en que él cuestionó el proceder de otro poder el Estado, obviamente es de los ataques más complejos y delicados que he visto de parte de un presidente a un sistema democrático”, cerró.