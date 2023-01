Comparte

Continúan las conversaciones en la Cámara de Diputados y Diputadas respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, votación que se llevará a cabo este jueves, pero que aún no cuenta todos los votos necesarios para materializar el libelo acusatorio.

Por el lado de la bancada independiente – social cristiana, la diputada Francesca Muñoz, señaló que "nosotros ya anunciamos que los siete votos estarán a favor de la acusación contra el ministro Jackson".

Esto porque consideran que "tiene elementos contundentes, como las presiones indebidas que se ejerció hacia la exseremi Patricia Hidalgo y también por graves faltas en el ámbito de la infancia, punto que creemos se ha minimizado en toda esta discusión, siendo que los temas de los niños vulnerados en sus derechos son demasiados importantes para nuestro país".

La parlamentaria agregó que "el cuidado de la infancia debe ser una política de Estado que proteja a los niños vulnerados en sus derechos y la infancia en general. Es en esta área donde se perciben profundas falencias y donde debemos poner mucha atención".

"Por un lado, recordar que se debe implementar todo lo que es el Servicio de Mejor Niñez, que reemplaza al Sename, donde hay varias faltas en los procesos, que terminaron por retrasar las atenciones de miles de niños, del exsename entonces no es algo menor", agregó.

Bajo esa línea, Muñoz recordó que "también se debe implementar la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, que está en procedimiento, y donde el Gobierno se comprometió a implementar en el primer año de la ley 90 oficinas locales de la niñez de un total de 346 y de las cuales solamente está la inyección de los recursos, por lo que tampoco han ido más allá".

"Entonces, todo esto nos da una señal de que el proceso está muy lento y no se está implementando como debiese ser. Debemos tener mucho cuidado porque la infancia es muy relevante para nuestro país y vemos que los distintos gobiernos han puesto mucho énfasis al respecto y esto no se puede minimizar, no se puede ver como un tema más, la infancia está para protegerse y cuidarse".