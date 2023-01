Comparte

El senador Iván Flores (DC) reconoce que existe un ambiente político tenso, especialmente la relación entre la Democracia Cristiana y el Gobierno.

"El gobierno sigue en una postura que cuesta comprender, cuando está en una situación yo diría tan desmejorada entre la ciudadanía, sin embargo mantiene la actitud. Esa actitud de campeones, de buscar con ineficiencia la integración, porque a empujones ni la Coca Cola es buena", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

Sin ser oficialistas ni oposición, el parlamentario dijo que "cuesta poder entrar en los espacios de participación" y así "no hemos sido ni buenos amigos ni buenos socios con el Gobierno".



"Hemos intentado ayudar todas las cosas buenas que ha anunciado el Gobierno, pero aquí tenemos otro problema, porque este es un gobierno de los anuncios y más complejo todavía: se dice una cosa y se hace lo contrario. O se dicen muchas cosas y se resuelven pocas", agregó.

Otra crítica es la que tiene con el quiebre de la mesa de seguridad. "La derecha cometió un tremendo error en no separar dos asuntos que son distintos", sostuvo.

Porque, según dijo, una cosa fue la "desprolijidad gigantesca" en la selección de los indultos y otra es el compromiso por la seguridad.

"El gobierno tiene todas las herramientas y estas se llaman urgencias. Si el Gobierno no reclama y lo ha dicho el Presidente Boric varias veces, que el Congreso es lento, que el Congreso no le está dando prioridad… pero si la prioridad la pone el Gobierno, es iniciativa exclusiva del Presidente de la República ponerle las urgencias al proyecto", dijo.

"Si el Gobierno no quiere fallar, no quiere tener un debate demasiado polarizado o duro, o lo que fuere, hace lo que se está haciendo. Convocar a mesas, los partidos políticos". "Si esto no funciona, no está muerto. Va llegar al Congreso y el Congreso es que va hacer la labor legislativa", cerró Flores.