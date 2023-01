Comparte

Durante esta jornada, el Partido Republicano anunció que no votarán a favor de la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

A través de un comunicado, la bancada indicó que "tras realizar un profundo estudio de los antecedentes de la acusación, hemos definido que no seremos cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de exponer a la ex ministra Ríos a modo de chivo expiatorio, con el fin de que se cierre el capítulo de los indultos y así delegar su culpabilidad en la ahora ex jefa de la cartera de Justicia".

"Acusar constitucionalmente a la ex ministra Ríos no hace justicia y no revocará los indultos otorgados a delincuentes con amplio prontuario policial y judicial", mencionó el documento.

Asimismo, precisaron que "un voto favorable a esta acción emprendida contra la ex secretaria de Estado, exculparía al Mandatario de su responsabilidad y la bancada republicana no quiere ser parte de ese escenario".

Por último, el Partido Republicano añadió que "una posible acusación constitucional en contra del Presidente de la República es una opción que está en evaluación por parte de nuestra bancada".

Así las cosas, no estarían los votos para acusar a la extitular de Justicia, donde se necesitan al menos 78 votos en la Cámara Baja.