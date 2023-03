Comparte

El otrora presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, cuestionó el rol que ha tenido el Presidente, Gabriel Boric, en el marco de la crisis migratoria desatada en el norte de nuestro país.

“Chile vive una grave crisis migratoria, donde no sólo viene gente en forma ilegal buscando nuevos horizontes, sino que también llegan al país delincuentes y narcotraficantes”, afirmó Tarud, enfatizando que “la delincuencia está desatada y, en consecuencia, uno se pregunta ¿Dónde está el señor Presidente? Él es quien tiene que conversar directamente con el Presidente de Bolivia para buscar rápidamente una solución”.

A esto, el ex diputado agregó que si el presidente Luis Arce no toma medida alguna ante la crisis es porque “puede haber intencionalidad en el hecho, quizás para abrir otros temas que están cerrados. Chile también tiene medidas diplomáticas a tomar que no vamos a detallar, pero las tiene”, planteó Tarud.

“Esto no puede continuar y, en consecuencia, se debe actuar. Le pido al señor Presidente que tome el teléfono y llame al Presidente Arce, con quien dice tener una amistad y relación muy estrecha. Señor Presidente, aquí se trata de Chile. Más allá de cualquier ideología o de cualquier partidismo que pueda existir en nuestro país o en Bolivia”, finalizó el ex diputado y ex embajador.