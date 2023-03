Comparte

El Partido Republicano se refirió al cambio de gabinete realizado este viernes por el Presidente Gabriel Boric, cuestionando efectividad que tendrá este "si no existe verdaderamente un cambio de gestión" por parte del Ejecutivo.

Según explicó el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, “este nuevo cambio de gabinete no servirá de nada si el Gobierno no reenfoca su programa y sus prioridades. No se saca nada con hacer modificaciones de este tipo, si no existe un cambio de estrategia o algún grado de autocrítica del Presidente y de su comité político más cercano para enmendar esta deficiente gestión".

"Esperamos que los nuevos ministros lleguen con ánimo de dialogar, lleguen a consensos más amplios, estén en sintonía con los grandes temas ciudadanos, y que dejen de lado esas ideas refundacionales que la amplia mayoría de los chilenos rechaza”, sostubo.

Irarrázaval agregó que “el cambio de gabinete debería haber sido en enero para evitar darles vacaciones pagadas a los ministros que se iban y que ni siquiera teniendo a Chile en llamas los hizo reaccionar".

"Sorprende que no se hayan hechos cambios en los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Defensa y Agricultura, aun sabiendo que sus desempeños han sido deficientes y erráticos desde que asumieron esta responsabilidad, y que sólo contribuyen a incrementar la desconfianza y la desazón de lo que realmente puede ofrecer este Gobierno de aquí en adelante”, criticó.

El parlamente republicano aseguró que “cuesta ser positivo ante este nuevo ajuste ministerial, más aún cuando el primer cambio de gabinete no provocó ningún efecto".

"Hoy nos estamos enfrentando a un Gobierno ausente, estancado y congelado por la incapacidad del mandatario y de sus ministros de llegar acuerdos mayoritarios que ayuden a enfrentar los verdaderos problemas que enfrenta el país. Pasó recientemente con la reforma tributaria y es muy probable que vuelva ocurrir nuevamente, si no son capaces de dejar de lado su tozudez y la ideologización", remarcó Irarrázaval

"Si no hay una autocrítica real y un cambio de timón por parte de esta administración, pareciera que habrá que esperar tres años más, en el próximo cambio de Presidente, para avanzar en los grandes temas que hoy urgen entre la ciudadanía”, cerró.