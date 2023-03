Comparte

Continúa la polémica y las reacciones de diversos sectores tras la suspensión de clases en al menos 10 colegios de Valparaíso con motivo de un narco funeral y las declaraciones del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien valoró la acción como una medida para proteger a niños, niñas y estudiantes, destacando que no se puede “rodear un establecimiento de carabineros” y que no es una situación ajena en otros países.

Uno de los que criticaron fuertemente la medida y al secretario de Estado fue el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que señaló que “acá lo más impactante es que el señor Ávila diga que es normal que se hayan cerrado los colegios, por lo que la bancada de la UDI ha decidido declarar al ministro de Educación como persona non grata en este Congreso. Este ministro no ha podido trabajar el ausentismo escolar, el tema de la violencia y los overoles blancos, no ha podido trabajar el tema de cómo la política se ha infiltrado en los colegios, si para el ministro Ávila un funeral con balaceras es normal y cerrar varios colegios en Valparaíso es normal, significa que cerremos la puerta de Chile por fuera y nos vamos todos a buscar un mejor destino”.

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “nosotros creemos que no es así, que no es normal, y es el mismo ministro Ávila quien debe cerrar por fuera, ya que son demasiados errores, demasiadas incongruencias y evidentemente no sólo no está preparado para el cargo, sino que también tiene serias deficiencias en su actuar”.

En tanto, respecto a la demolición de narco casas en la comuna de La Florida, Alessandri aseguró que “los narcos llevaban 20 años ganando por paliza en Chile, nunca se le había dado un golpe certero a su estructura, redes de financiamiento y a su logística, pero el alcalde Carter les dio un golpe donde más le duele, ya que les quita las caletas donde guardan dinero, donde tienen atemorizados a barrios completos. El Gobierno lo tiene que apoyar y los demás alcaldes también deberían tomar y aplicar esta iniciativa, esto para lograr correr a los narcos no sólo de la Florida, sino que también de todo el país”.

“El apoyo de Vlado Mirosevic, símbolo del Frente Amplio, significa que Carter lo está haciendo bien, porque los chilenos estamos hasta la coronilla que los delincuentes y narcotraficantes estén ganando esta batalla”, finalizó Alessandri.