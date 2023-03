Comparte

Este viernes, la ONU para América del Sur criticó la aprobación en Chile del proyecto de ley Naín-Retamal, asegurando que esta "no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos".

"En lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad", señalaron.

Al respecto, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, se mostró en desacuerdo con lo expresado por el organismo.

"De la ONU no podría esperar una cosa distinta a que no sea tratar de intervenir nuestra legislación interna, a tratar de intervenir nuestra soberanía y, sin duda alguna, también por velar por los derechos humanos de los delincuentes", señaló la parlamentaria RN.

Asimismo, añadió que "no podría esperar de la ONU algo distinto a lo que están haciendo, pero como estos informes son meramente opiniones, espero que toda esta presión que está ejerciendo el Gobierno, porque este informe está concertado con el Gobierno, no produzca efecto en los senadores, que no les provoque cobardía y que legislan para los chilenos y no para estos organismos internacionales que en nada representan realmente el sentir del chile actual".

Por su parte, el diputado y subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, sobre informe de la ONU por ley Nain-Retamal, indicó que "cuando nuestro país enfrenta la peor crisis de seguridad que se ha vivido, necesitamos tomar decisiones y esas decisiones tienen que ir en la línea de dotar con mayores atribuciones y facultades a nuestras policías, y también entregarles mayor protección".

"Por eso, hemos legislado en favor de la Ley Nain-Retamal, lo que no es contradictorio en ningún caso con la protección y el resguardo a los DDHH", manifestó.

Junto a esto, dijo que toman las propuestas e indicaciones de la ONU y están dispuestos "a perfeccionar esta ley, pero lo que no puede pasar es que sigamos igual. Hoy hay que tomar decisiones en la línea de avanzar decididamente en enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado".