Luego de que el presidente Gabriel Boric anunciara la Estrategia Nacional del Litio en cadena nacional, varias figuras políticas han dado a conocer su punto de vista y una de ellas fue la diputada de Avancemos Chile y presidenta de la Comisión de Minería y Energía, Yovana Ahumada.

En ese sentido, la parlamentaria mostró su postura frente a este plan y dio a conocer algunas de sus molestias y peticiones al respecto.

En un comienzo, Ahumada expuso su desconfianza sobre los anuncios y dijo que “por eso, es tan importante ser parte de esta discusión y no cometer los mismos errores. No queremos que esto se repita igual que Codelco, queremos que se enfoque en una administración más bien técnica y no política”.

Asimismo, comentó la importancia de incluir a la comunidad de la región de Antofagasta “cuando hablamos de desarrollo e inclusión de parte de la comunidad, lo más importante es ser parte de la discusión y que seamos incluidos, no podemos quedar fuera como ha ocurrido antes con respecto a la minería, algo que siempre hemos reclamado”.

Por último, Ahumada enfatizó en que Chile debe dejar de ser un país que sólo entrega materia prima “lo más importante es sumar el valor agregado, no podemos seguir sólo siendo quienes entregan la materia prima y no entregar un valor agregado que hoy día sí se puede hacer con tecnología, sobre todo de parte de nuestra región.”