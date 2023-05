Comparte

Una particular reflexión es la que realizó la diputada María Luisa Cordero previo a las elecciones del próximo domingo, cuando los ciudadanos elijan a los candidatos para el Consejo Constitucional.

La parlamentaria aludió particularmente a los candidatos y los votantes pertenecientes al Partido Republicano.

"En mi opinión de mujer intuitiva, es pan para hoy y hambre para mañana, porque los Republicanos están llamando a votar ahora y rechazar en diciembre", sostuvo en el programa Sentido Común, según consignó el diario La Cuarta.

Asimismo, aseguró que "a ellos parece que les está yendo bien, porque la gente está tan harta que se embarca en la primera oferta que pilla, y Chile no se caracteriza por ser un país reflexivo".

Junto con lo anterior, indicó que los candidatos de Partido Republicano "tienen un discurso seductor para votantes que no son reflexivos, que no tienen un insumo neuronal muy abundante y que se dejan llevar por las emociones".

"Aquí en Chile son muy frecuentes, aquí se comandan por el corazón, votan por la sonrisa de la candidata, no importa que sea una ignorante que no sepa ni hablar. No importa. Lo importante es que tenía una encantadora sonrisa en la propaganda y ‘por eso voté por ella’", añadió.

"Con ese insumo cerebral van a votar en masa por Republicanos, y no se van a dar cuenta que, lo único que están haciendo es entregarle poder a personas que son muy fanáticas. Son tanto o más fanáticas que los colorados. Eso es lo que me violenta", fueron parte de sus declaraciones.