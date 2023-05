Comparte

Este jueves, algunos candidatos al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso abordaron algunas temáticas que se trabajarán en la elaboración de la próxima Carta Magna para el país, como lo es la seguridad e indultos, entre otros.

En esta oportunidad quienes conversaron en "La Mañana de Agricultura" fueron Aldo Valle (Unidad para Chile, Independiente – PS), Gonzalo Yuseff (Chile Seguro, Independiente – Evópoli), Marco Antonio Núñez (Todo por Chile, PPD) y Edmundo Eluchans (Chile Seguro, UDI).

Una de las temáticas que preocupa a la ciudadanía es la seguridad y por ende, en este tiempo está presente en las promesas de campaña, por lo que los aspirantes a uno de los 50 cupos para integrar la instancia del nuevo proceso constitucional aseguraron que la próxima Carta Fundamental "debe garantizar la eficacia del Derecho".

Al respecto, Aldo Valle sostuvo que "las constituciones deben responder a las necesidades de los sistemas sociales y hoy día hay una necesidad urgente, estructural, de que el Estado disponga de los mejores recursos (…) y de las capacidades del Estado y de las policías, para garantizar la eficacia del Derecho".

Por lo tanto, el candidato por la lista de Unidad para Chile, dijo que el texto constitucional tiene que "establecer, de manera explícita, que el Estado tendrá la responsabilidad, la obligación de garantizar la eficacia del Derecho que, en consecuencia, la Constitución debe otorgar a las autoridades las atribuciones, capacidad, pero también debe establecer las responsabilidades de las autoridades ante la falta de respuesta".

Sobre aquello, Marco Antonio Núñez, concuerda con Valle sobre aunarse para enfrentar esta problemática nacional para que en el contexto constitucional "quede establecido el derecho a vivir en territorios libres de delincuencia".

"En los últimos años, algo nos pasó que sectores validaron -como ocurrió hace 50 años también con otros sectores- la violencia como método para el logro de algunos objetivos políticos", opinó Núñez.

En tanto, Gonzalo Yuseff comentó que para controlar la delincuencia "es necesario militarizar la frontera norte, construir más cárceles y rebajar la responsabilidad penal a los 16 años. En la Constitución no están tratados de esa manera, pero sí indirectamente a propósito de la regulación de las Fuerzas Armadas".

Por su parte, Edmundo Eluchans criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre cómo están combatiendo la delincuencia y la percepción de inseguridad. "Vienen siendo tolerantes con la delincuencia e inseguridad", sostuvo, pero "ahora se ven en la necesidad de tener que cambiar de opinión".

"El Estado tiene que darnos a todos la seguridad, a todos los chilenos de que podemos vivir en paz", manifestó Eluchans.

Indultos

También los candidatos al órgano del nuevo proceso constitucional por la región de Valparaíso, debatieron sobre los indultos y cómo tiene que ser abordado en el próximo texto.

Respecto a los indultos, Valle calificó esa atribución como "resabio monárquico" el cual debe "desaparecer de la Constitución democrática". "Puede haber casos por razones humanitarias, pero no tiene por qué ser esa una facultad exclusiva del Presidente de la República".

También Eluchans coincide en que aquel beneficio penitenciario es un "resabio "monárquico", añadiendo que lo importante para él es que "se mantenga en la medida que se entienda en debida forma".

"A través del indulto hay una intromisión del Presidente de la República, que es materia que no son de él, no le corresponde", dijo, pero está de acuerdo con mantener los indultos por razones humanitarias. "No tengo inconveniente, me parece bien, pero administrar bien la forma. Como lo ha hecho este Gobierno, se aparta por completo del origen y la norma constitucional", apuntó.

Por su parte, Núñez manifestó que "van a subsistir razones humanitarias en casos muy calificados para que el indulto se mantenga. Creo que hay que aumentar el estándar y que no sea sólo atribución presidencial, dado lo que vivimos el año pasado".

