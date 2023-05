Comparte

Mario Desbordes cree no hay certeza absoluta sobre los resultados electorales de este domingo, sin embargo "pareciera que el péndulo va hacia el lado de la derecha y centroderecha" entre quienes dicen que van a votar.

Por eso, el exministro de Defensa criticó las declaraciones del presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien señaló que si la derecha y extrema derecha logra sumar 3/5 de la integración del Consejo Constitucional "se arriesga a rechazar el texto".

"Las declaraciones del presidente de Revolución Democrática, un senador descalificando el proceso en la práctica: ‘si no resulta lo que me gusta, ya no me gustó el proceso’. Uno dice, ‘¿no estaban tan comprometido con la Constitución el Frente Amplio?’. Ahora que cree que puede perder ya no le gusto la cosa. Soy demócrata mientras me conviene, parece", señaló en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Desde hoy, antes de que tengamos las elecciones, estar anunciado rechazo, a mí me parece complejo, sobre todo con quienes han hecho gárgaras con el proceso constituyente", agregó.

El consejo del exdiputado de Renovación Nacional es que "ojalá que el domingo voten y voten por gente que quiera una buena nueva Constitución, que vaya a defender sus ideas, pero además dispuestos a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos, porque hay gente que quiere repetir lo mismo que rechazamos el 4 de septiembre, mucha gente de izquierda. Y por esa gente, para qué, si va insistir de nuevo en las mismas cosas, en las mismas brutalidades que rechazamos".

"Del otro lado, hay algunos que te dicen ‘yo no quiero una nueva Constitución, vote por mí, yo no la quiero’. Entonces, para qué", dijo.

"Yo creo que necesitamos una buena nueva Constitución que incorpore cosas que no están en la actual, que modifiquen la actual en muchos aspectos y eso se logra eligiendo personas capaces, razonables, mujeres, hombres, de distintos sectores -todos saben cuál es mi partido- que vayan con disposición al diálogo", sostuvo Desbordes.