El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, hizo un llamado al Gobierno a «no generar expectativas equivocadas» respecto de una eventual eliminación de la tarifa de invierno en las cuentas de la luz.

La situación surge luego de que durante la Cuenta Pública el Presidente Gabriel Boric anunciara que trabajarán «en la eliminación administrativa» de la medida. Posteriormente el propio ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que aquello no sería automático.

En la misma línea, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, señaló que el decreto será modificado por la vía administrativa, con un trato directo con las empresas eléctricas.

En ese contexto el parlamentario declaró que «es un muy buen anuncio, pero hay que precisar bien para no generar expectativas equivocadas. Todo indica que después del año 2023 con seguridad se va a aplicar».

«Este año estamos en pleno periodo de facturación, porque (la tarifa rige) entre abril y septiembre, por lo tanto, va a depender de que las empresas logren readecuar, y una serie de temas administrativos», añadió.

«Ahora, después de eso será retroactivo pero sin devolución de dinero, o sea, con reliquidaciones y ajustes en las cuentas, y ese es un proceso que tiene que ser muy fino, para que no quede la percepción de que el cobro que debiera devolverse es uno que no exista, o que no haya devolución de ninguna especie», cerró.