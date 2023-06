Comparte

Un grupo de diputados y diputadas analizan impulsar una acusación constitucional contra la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien causó polémica por sus dichos respecto al fallo que deben cumplir las isapres.

Entre quienes impulsan este proceso se encuentra el diputado Hernán Palma, quien sostuvo que existen razones para realizar esta acusación y que los comentarios de Vivanco «constituyen una injerencia indebida».

«Pensamos, junto con otros parlamentarios y parlamentarias, que existen fundamentos para acusar constitucionalmente a la ministra Angela Vivanco, ya que esta ha efectuado declaraciones que afectan gravemente la imparcialidad del proceso que se lleva en la Corte», señaló el parlamentario del Distrito 14.

Junto a esto, Palma agregó que «aún quedan resoluciones pendientes de suma trascendencia e importancia para los miles de afectados por el alza de los planes de las Isapres».

«Consideramos que sus declaraciones además constituyen una injerencia indebida y un grave entorpecimiento en la debida marcha de las funciones de la Corte Suprema», complementó.

También indicó que «una vez más, sectores de derecha, tratan de tirarle un salvavidas al mundo de las isapres, el negocio más rentable que ha tenido Chile durante décadas».

En entrevista con La Tercera el pasado domingo, Vivanco señaló que «los excedentes que deben devolverse son a las personas que demandaron« y no de forma universal. Asimismo, agregó que quienes no demandaron no tienen «nada hacia atrás que cobrar«.

Tras esto, el día lunes la ministra vocera de la Corte Suprema aclaró sus dichos, enfatizando que «no puedo decir que es la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación correcta del fallo la da la sala, no yo«.