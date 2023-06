Comparte

La consejera electa por la región de Tarapacá, Ninoska Payauna, decidió bajar su candidatura para presidir el Consejo Constitucional y explicó sus razones a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. En su reemplazo, el Partido Republicano propuso a la abogada Beatriz Hevia.

Sobre la determinación de no continuar con la postulación, explicó que «estoy orgullosa de mi historia de vida y del esfuerzo que he hecho para estar en el lugar que estoy, tal como lo he manifestado desde el primer día».

«Estoy muy comprometida con el deber que ejerceré en los próximos meses como consejera constitucional», agregó.

«En ese contexto y ante la eventualidad que algunos quieran seguir cuestionando mi integridad o capacidades para asumir como presidenta del Consejo, he resuelto no aceptar esa candidatura y que mis compañeros propongan otro nombre para dicho cargo», informó Ninoska.

Asimismo, señaló que «soy lo que soy gracias a mi historia, con aciertos y errores, con la libertad y la dignidad para dar la cara frente a la adversidad, porque me he forjado en ella».

«Todo lo anterior es lo que precisamente me permite tener una postura clara y definida, y sé reconocer cuando algunos pensando en mezquinos intereses políticos, quieren seguir buscando afectar el proceso constitucional, utilizándome como excusa, sin considerare a mí como persona y a mi familia», enfatizó.

Finalmente, señaló que «para mí será un honor y un privilegio servir como consejera constitucional, buscando siempre el bien de Chile y de todos quienes en mi región de Tarapacá me confiaron su voto, porque he venido a este Consejo a servir a mis compatriotas y no a buscar cargos ni protagonismos».