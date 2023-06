Comparte

Este martes el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, conversó en La Mañana de Agricultura sobre el rechazo en la Comisión de Constitución de la Cámara al proyecto del sexto retiro y a la polémica por el fallo contra las isapres tras los dichos de Ángela Vivanco.

«La libertad de expresión es una garantía constitucional. Sin embargo, la prudencia indica que, aquella persona que tiene una responsabilidad tan grande como representar en nombre del máximo tribunal del país, no debiera en mi opinión decir ese tipo de declaraciones, por muy a título personal que sean», señaló.

«Es muy difícil no confundir ambos roles, pero lo importante son los recursos de aclaración que se han deducido en contra de esta sentencia, para que clarifiquen bien los efectos de la sentencia y ver la viabilidad de este proyecto de Ley Corta, que tiene que resolver una problemática que es compleja», añadió el parlamentario.

Por otro lado, al referirse al rechazo en la Comisión de Constitución del sexto retiro, el presidente de la aquella instancia declaró que «estaban citados para terminar de debatir y votar en general los nueve proyectos de ley refundidos sobre retiros de fondos previsionales».

«Se va con informe negativo a la Sala, que la vota hoy día en general también. De la votación de hoy en la tarde, si se rechaza este proyecto no se puede volver a discutir, empieza un período de vacancia de un año par poder tramitar este proyecto de ley», explicó Leiva.

«En caso contrario, de aprobarse en la Sala, vuelve a la Comisión para su discusión en particular. Uno entendería que es altamente es improbable que se pueda aprobar un proyecto, no están los votos para aprobar un proyecto de esta naturaleza. Este tipo de proyectos debieran archivarse o no tramitarse durante un año a lo menos, desde el día de hoy», sentenció.

El diputado del PS además abordó la decisión del Gobierno de aplicar el carácter de discusión inmediata a la iniciativa, señalando que «las condiciones económicas y tramitarias son muy distintas a las que se dieron en la aprobación de los retiros anteriores».

«Yo entiendo que el Gobierno pretende, que va en la línea correcta en mi opinión, es poder despejar esta variable, esta incertidumbre respecto de los retiros por dos motivos; Dar señales de claridad al mercado por esta solución. En segundo lugar, el que no se generen falsas expectativas en aquellas personas que efectivamente requieren esos fondos», añadió.

De esta forma, a juicio del legislador, se busca «despejar esta variable para no generar expectativas que no se puedan cumplir. Es muy irresponsable promoverlos de la manera en que se hace».