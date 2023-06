Comparte

Durante la mañana de este miércoles, el diputado Hernán Palma salió del Congreso para reunirse con organizaciones que respaldan el proyecto de ley de seguro de responsabilidad médica. En la instancia fue insultado verbalmente por el pastor Soto, quien lo ninguneó por su profesión de médico, según dijo el legislador.

El parlamentario integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, lo interpeló en el mismo lugar tras la agresión. “Este señor me agredió verbalmente como médico, me trata mal. Este señor sigue molestando a mis colegas, incluso lo hace transversalmente del Partido Comunista al Partido Republicano. No tiene respeto por nadie. El cristianismo se basa en la regla de oro, amar al prójimo como a ti mismo. Este señor no ama al prójimo, odia al prójimo”, expuso.

Agregó además que el pastor Soto «no tiene nada de cristiano, es el anticristo, violento como él solo. Violento y mal educado».

“Le falta poner una hoguera de la inquisición para quemar gente viva en el frontis del Congreso. Estos son los tipos que en otra época crucificaron a los científicos, quemaron 9 mil científicos en las hogueras de la inquisición”, concluyó.