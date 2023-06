Comparte

El diputado Gaspar Rivas criticó duramente a los parlamentarios que votaron en contra del proyecto que buscaba el sexto retiro de los fondos previsionales.

Durante la discusión de la iniciativa en la Cámara Baja, el legislador mostró un rollo de papel higiénico y aseguró que los diputados -ya sea de izquierda o de derecha- «van a estar cagándose en el pueblo chileno», si optaban por rechazar el proyecto.

«Por aquel chileno anónimo que en un supermercado de Los Andes se me acercó teniendo a su mujer en una silla de ruedas porque había tenido un accidente, tenía el pie quebrado su mujer, y me pidió su dinero de las AFP; por aquel chileno anónimo que a una cuadra de La Moneda me pidió su dinero de las AFP; por aquel bombero de la Bomba de Bencina de la salida de Viña del Mar rumbo a Quillota, que me pidió su dinero de las AFP para poder ayudar en los estudios de su hija; por todos esos trabajadores chilenos, gente pobre, no ricos (…), por esa gente yo voy a votar a favor del sexto retiro», comenzó expresando.

«Y aquellos diputados de izquierda y de derecha que unidos -como lo dijo el ilustre antipoeta Nicanor Parra- de izquierda y de derecha voten en contra del sexto retiro, es decir, votan en contra de su propio pueblo, les voy a dejar esto (rollo de papel higiénico), porque lo van a necesitar, les voy a dejar esto porque los que voten en contra del sexto retiro van a estar cagándose en el pueblo chileno», agregó.

«Y van a necesitar esto para limpiarse sus conciencias, van a tener que limpiar sus conciencias por negarle su plata a los trabajadores chilenos, sinvergüenzas de izquierda y de derecha, neoliberales que defienden a las AFP y traidores marxistas que se dan vuelta la chaqueta, cuando hace dos años atrás estuvieron con el pueblo», puntualizó.

Cabe consignar que, finalmente, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto del sexto retiro de los fondos previsionales.

La iniciativa contó con 48 a favor, 63 en contra y tres abstenciones, por lo que el texto no podrá continuar con su trámite legislativo.

Respecto al rechazo de la iniciativa, el diputado Rivas explicó que «me parece muy mal, porque lamentablemente la gran mayoría de los parlamentarios estuvieron en contra de su propio pueblo, el propio pueblo chileno que llevaba más de un año esperando que los políticos les entregaran su dinero».

«Yo lo manifesté en su momento, aquellos que votaron en contra iban a tener limpiar sus conciencias, porque iban a estar traicionando a su pueblo», reiteró.