Comparte

El Tribunal Supremo de Revolución Democrática (RD) determinó por unanimidad expulsar a Daniel Andrade y Carlos Contreras del partido, a raíz del «Caso Convenios».

Andrade es el director ejecutivo de la fundación Democracia Viva y Contreras era seremi de Vivienda de Antofagasta. Ambos involucrados en el traspaso millonarios de recursos desde el gobierno hasta la fundación.

«Continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome la decisiones que considere pertinentes reafirmando

nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la

fe pública«, indicó la colectividad en un comunicado.

«Agradecemos el trabajo de los integrantes del Tribunal, quienes han actuado con celeridad, dando cumplimiento a nuestra normativa interna y garantizando el debido proceso; resguardando nuestro proyecto y sus principios», agregaron.

Cabe señalar que Andrade ya había renunciado al partido este jueves.

«No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial», declaró Andrade, según consignó La Tercera