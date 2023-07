Comparte

La diputada Yovana Ahumada es de las primera voces que alertó al Gobierno sobre el caso de la fundación Democracia Viva, a través de un ofició que envió a la seremi de Antofagasta.

En entrevista con «La Mañana de Agricultura», la parlamentaria explicó la cronología del caso, lo que la hace pensar que alguien en el Ejecutivo miente.

«El día 5 de junio recibo información que contiene, entre otras cosas, el correo enviado a la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas con mucha información que hablaba de este convenio, también en particular», dijo.

Dos días después, envió el oficio, el 7 de junio, y, luego, el caso se hace público a través de un medio regional.

«Este correo con tanto detalle le llega a la exsubsecretaria y no se toman acciones rápidas. Hay que pensar que pasó prácticamente un mes cuando yo recibo esta información», dijo.

Enviado el oficio, Ahumada asegura que «La Moneda y nadie del Ejecutivo se comunica conmigo» y «hasta el día de hoy no tenemos razón de aquello».

«Este oficio sale y, por eso, es que a mí me causa muchas dudas los dichos y enredos que se han generado, no solo parte del Ejecutivo, sino que también lo que comentó el senador Latorre, quien dice que diez días antes que esto se haga público el se reúne con las personas que de alguna manera están involucradas en este caso«, señaló.

«Los días no cuadran», aseguró Ahumada.

En cuanto a los dichos del Presidente, «él lo dice, ‘nosotros nos enteramos’, como que él entiende que a través de mi oficio se enteran. Y él habla de tiempo, pero entre mi oficio y entre que esto se hace público. Eso quiere decir que se enteran antes«.

«La vocera trata de explicar y, más allá, el ministro Cordero también trata de traducir lo que quiso o lo que dijo el Presidente. Esto de verdad genera contradicciones que, por supuesto, aquí alguien está mintiendo de todas maneras porque no están hablando todos el mismo idioma. No todos tienen el mismo discurso, cada día que alguien habla enreda más los dichos», dijo.

En esa misma línea, añadió: «¿Quién está mintiendo? Uno o varios. La verdad es que hoy todos están en tela de juicio, porque los dichos de cada uno se contradicen. Uno pudiera entender que más de una persona está mintiendo dentro de todos los que han estado hablando, desde el mismo Presidente hacia abajo. Es grave».

«Yo no entiendo como el Ejecutivo, o quienes se enteraron de alguna manera, no actuaron. Acá hay una complicidad por omisión, pero acá hay muchos más responsables. Yo espero que el Ejecutivo realmente tome acciones y no siga esperando ni dilatando esta situación», agregó.