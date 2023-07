Comparte

El senador Iván Moreira (UDI) afirmó que los casos Caval y Penta «son niños de pecho» comparados al denominado «Caso Convenios», el cual envuelve al actual Gobierno e involucra a fundaciones y el Ministerio de Vivienda, a través de sus secretarías regionales.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario señaló: «Alguien me preguntó y me va a preguntar más ratito sobre si la situación que está pasando con las transferencias y estos actos de corrupción, si yo lo compararía con Caval o Penta».

Dicho lo anterior, puntualizó que esos casos «fueron con platas de particulares, no de todos los chilenos».

Tras sus declaraciones fue consultado por su participación en el Caso Penta, donde finalmente evitó ir a juicio oral pagando una multa de $35 millones.

«Yo no cometí ningún delito, porque no era delito. Yo lo que hice fue cometer una irregularidad y por esa irregularidad yo tuve que pagar una multa y fue un juez de la República el que me sobreseyó, porque cuando esto pasó a la Corte Suprema no hubo ningún ministro de la Corte Suprema… Creo que uno que dijo que era delito, no era delito. Hoy día el financiamiento irregular de la política es delito y esas leyes las hemos hecho nosotros solitos», aseguró.

Finalmente Moreira manifestó: «Caval y Penta son niños de pecho con lo que estamos viendo hoy, porque la plata que se robaron es de todos los chilenos. Las otras platas para campañas, o para lo que fuera, eran platas particulares que se pagaron los impuestos correspondientes».

Las declaraciones del parlamentario ocurren tras los dichos de Sebastián Dávalos quien se refirió al Caso Caval y lo comparó con la polémica que envuelve al actual Gobierno. «Por donde lo veas es peor», aseguró el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet.