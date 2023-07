Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), aseguró que le ganaría a José Antonio Kast (Republicanos) de cara a una posible elección presidencial.

Matthei participó como invitada en el programa Caja de Pandora en La Red, en donde comentó sus aspiraciones presidenciables para las elecciones 2025 y señaló que “no tengo ninguna duda que le ganaría a Kast”.

Al ser consultada sobre las próximas presidenciales, la jefa comunal señaló: “Me pasa que yo en general le he hecho le quite al tema presidencial y le hecho el quite porque falta mucho tiempo y porque me pasa que las personas están preocupadas de su pensión, están preocupadas de conseguir un trabajo, están preocupadas de llegar a fin de mes (…) venir a presentarle una candidatura presidencial dos años y medio antes, me parece una falta de respeto”.

Pese a ello, aseguró encontrarse preparada para enfrentarse al líder de Republicanos, en caso que ambos lleguen a las urnas.

“Yo siento que hay que tener mucho cuidado, mucho pudor, lo cual no significa que yo le tenga miedo al tema ni nada, sencillamente creo que no es el tema hoy día (…) cuando se acerque el tema, lo enfrentaremos y no tengo ninguna duda que le ganaría a Kast”, aseguró Matthei.