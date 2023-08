Comparte

El diputado e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Stephan Schubert, pidió al Ministerio de Educación (Mineduc) que informe qué medidas se tomarán para enfrentar las clases perdidas en los colegios ante el paro de profesores por 48 horas.

El Colegio de Profesores comunicó que realizarán una paralización de actividades este 2 y 3 de agosto, luego de no recibir respuestas por parte del Mineduc a los ocho petitorios, entre los que destaca la deuda histórica.

Ante esto, el diputado por la región de La Araucanía, envió un oficio al Mineduc para que la cartera informe las medidas que han dispuesto para que los alumnos afectados, en el marco de las movilizaciones antes mencionadas, puedan acceder a sus clases y esto no cause perjuicio en su proceso educativo.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que «estas movilizaciones impedirán, durante los días señalados, el acceso a la educación de miles de alumnos de nuestro país, lo que profundizará de manera mayor la difícil situación que vivimos en el sistema educacional».

«Nos preocupa que esta paralización se siga extendiendo y se siga interrumpiendo la educación de miles de niños y jóvenes en el país», agregó Schubert.

«Es una gran cantidad de alumnos que no tendrán clases, no tendrán almuerzos en los colegios y no estarán siendo cuidados. Tenemos una profunda crisis educacional en el país y la actitud del Colegio de Profesores no contribuye, lo que necesitamos, es todo lo contrario, que los estudiantes asistan a clases», cerró.