Diputados de Renovación Nacional de la región de La Araucanía lanzaron duras criticas al Gobierno ante la negativa de invocar la Ley Antiterrorista tras el ataque incendiario en Traiguén, el cual afectó a un sapu, una iglesia y una escuela, dejando además una persona lesionada.

“La persecución que se tiene que hacer a estos terroristas de la RMM (Resistencia Mapuche Malleco) es por delitos terroristas”, afirmó el diputado Miguel Mellado tras conocer que el gobierno presentó una querella contra quienes resulten responsables del ataque incendiario. “Creo que estamos bailando una cueca desnuda”, fue el mensaje que le envió a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Lo que sucedió es un acto terrorista, así hay que llamarlo, así hay que perseguirlo y yo lamento que haya una orfandad y una desprotección de las zonas rurales de La Araucanía, siendo que existe estado de excepción. Hay que ponerse las pilas, porque si no, los chilenos que vivimos en La Araucanía vamos a tener que defendernos solos”, agregó Mellado

“Por lo tanto, no quieran cambiar los nombres, porque ustedes están a lo mejor con los presos políticos mapuches que le dicen. No señor, no existen presos políticos en Chile y menos presos políticos mapuches, por lo tanto, o están con las víctimas o están con los victimarios”, sentenció.

Miguel Ángel Becker, también diputado RN por La Araucanía, resaltó por su parte que “ayer atentados en Traiguén, una iglesia, casas, automóviles, una posta, una ambulancia (destruidas). Hoy (jueves) cortes de ruta en la zona de Pidima, Ercilla. Se toman la municipalidad de Ercilla y el Gobierno presenta una querella por violencia, no antiterrorista”.

«¿Qué pasa ministra Tohá, por qué están haciendo esto con Chile? ¿No les interesa el sur? Díganlo claramente para saber en qué terrenos estamos, muy preocupado por lo que ocurre hoy en nuestra región”, añadió.

Por último el diputado Jorge Rathgeb, agregó que el “hecho que el Gobierno no decida querellarse por conductas terroristas por los hechos ocurrido en la comuna de Traiguén en la comunidad de Aniñir, demuestra una vez más que el Gobierno es cobarde. No defiende a sus propios trabajadores, funcionarios públicos que han sido vulnerados en sus derechos”.

Finalmente, dijo que el “gobierno tampoco defiende a las comunidades indígenas que han quedado absolutamente desamparadas frente a un gobierno impávido. A los vecinos, a los agricultores que laboran en esos lugares y que quedan sin los servicios básicos”. Reiterando que “tenemos un gobierno cobarde, que no toma la decisión para defender a nuestro país”.